Erste Schätzungen: Alamar Foods Company Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Alamar Foods Company Registered wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,640 SAR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Alamar Foods Company Registered 0,600 SAR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Alamar Foods Company Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 267,5 Millionen SAR abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 236,7 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um 13,03 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,18 SAR, während im vorherigen Jahr noch 1,88 SAR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,05 Milliarden SAR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 945,9 Millionen SAR waren.

Redaktion finanzen.at