Alamar Foods Company Registered Shs Aktie

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26.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Alamar Foods Company Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Alamar Foods Company Registered präsentiert in der voraussichtlich am 10.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,600 SAR aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,030 SAR erwirtschaftet worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 211,1 Millionen SAR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 235,9 Millionen SAR aus.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 2,42 SAR im Vergleich zu 1,88 SAR im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,04 Milliarden SAR, gegenüber 945,9 Millionen SAR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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