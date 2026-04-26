Alamar Foods Company Registered Shs Aktie
ISIN: SA15JHPITV18
|
26.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Alamar Foods Company Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Alamar Foods Company Registered präsentiert in der voraussichtlich am 10.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,600 SAR aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,030 SAR erwirtschaftet worden.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 211,1 Millionen SAR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 235,9 Millionen SAR aus.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 2,42 SAR im Vergleich zu 1,88 SAR im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,04 Milliarden SAR, gegenüber 945,9 Millionen SAR im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alamar Foods Company Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Alamar Foods Company Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Alamar Foods Company Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Alamar Foods Company Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Alamar Foods Company Registered Shs
|43,34
|0,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.