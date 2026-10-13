Alamos Gol a Aktie
WKN DE: A14WBB / ISIN: CA0115321089
|
13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Alamos Gold A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Alamos Gold A wird sich voraussichtlich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,476 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,910 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 529,0 Millionen USD betragen, verglichen mit 636,7 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,22 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,95 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,40 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,53 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alamos Gold Inc (A)
|
13.10.26
|Erste Schätzungen: Alamos Gold A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
28.07.26
|Ausblick: Alamos Gold A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Alamos Gold A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Alamos Gold A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Alamos Gold Inc (A)
Aktien in diesem Artikel
|Alamos Gold Inc (A)
|27,56
|0,95%