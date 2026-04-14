Alamos Gol a Aktie
WKN DE: A14WBB / ISIN: CA0115321089
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Alamos Gold A legt Quartalsergebnis vor
Alamos Gold A wird sich voraussichtlich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,611 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Alamos Gold A noch 0,060 CAD je Aktie eingenommen.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 626,1 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 477,8 Millionen CAD erzielt wurde.
Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,91 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,95 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,86 Milliarden USD, gegenüber 2,53 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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