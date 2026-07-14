Alamos Gol a Aktie

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WKN DE: A14WBB / ISIN: CA0115321089

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Alamos Gold A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Alamos Gold A wird voraussichtlich am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,525 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Alamos Gold A 0,530 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 598,5 Millionen USD, was einem Umsatz von 606,8 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,29 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,95 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,49 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,53 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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