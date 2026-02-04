Erste Schätzungen: Alarmcom informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Alarmcom gibt voraussichtlich am 19.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,640 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,560 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 250,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 3,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 242,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,52 USD aus, während im Fiskalvorjahr 2,29 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,00 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 939,8 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at