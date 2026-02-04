Alarm.com Holdings Aktie

Alarm.com Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14VCL / ISIN: US0116421050

04.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Alarmcom informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Alarmcom gibt voraussichtlich am 19.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,640 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,560 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 250,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 3,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 242,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,52 USD aus, während im Fiskalvorjahr 2,29 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,00 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 939,8 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Alarm.com Holdings Inc

Analysen zu Alarm.com Holdings Inc

Aktien in diesem Artikel

Alarm.com Holdings Inc 38,80 -1,52% Alarm.com Holdings Inc

