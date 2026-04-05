Alaska Air Group Aktie
WKN: 869843 / ISIN: US0116591092
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05.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Alaska Air Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Alaska Air Group stellt voraussichtlich am 20.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 16 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -1,252 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 7,26 Prozent erhöht. Damals waren -1,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 14 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,64 Prozent auf 3,31 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,58 USD aus. Im Vorjahr waren 0,830 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 15,65 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 14,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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