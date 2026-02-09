Erste Schätzungen: Albany International stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Albany International äußert sich voraussichtlich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,609 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,560 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 283,0 Millionen USD – ein Minus von 1,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Albany International 286,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

3 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,64 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 2,80 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1,14 Milliarden USD, gegenüber 1,23 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at