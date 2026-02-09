Albany International Aktie
WKN: 874315 / ISIN: US0123481089
|
09.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Albany International stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Albany International äußert sich voraussichtlich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,609 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,560 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 283,0 Millionen USD – ein Minus von 1,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Albany International 286,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.
3 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,64 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 2,80 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1,14 Milliarden USD, gegenüber 1,23 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Albany International Corp.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Albany International stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Albany International stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Albany International Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Albany International Corp.
|58,78
|3,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.