Albemarle Aktie
WKN: 890167 / ISIN: US0126531013
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Albemarle legt Quartalsergebnis vor
Albemarle wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 15 Analysten von einem Gewinn von 3,19 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.
12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,61 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 20,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,33 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 19 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 12,55 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -5,760 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich auf 6,39 Milliarden USD, gegenüber 5,14 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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