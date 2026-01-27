Albemarle Aktie
WKN: 890167 / ISIN: US0126531013
|
27.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Albemarle zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Albemarle veröffentlicht voraussichtlich am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
19 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,495 USD gegenüber 0,290 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 17 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,34 Milliarden USD – ein Plus von 9,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Albemarle 1,23 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
21 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,767 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -11,200 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 5,06 Milliarden USD, gegenüber 5,38 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Albemarle Corp.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Albemarle zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.01.26
|S&P 500-Papier Albemarle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Albemarle-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.01.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
20.01.26
|NYSE-Handel Das macht der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
20.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: So steht der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
19.01.26
|S&P 500-Titel Albemarle-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Albemarle von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
16.01.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
16.01.26
|Starker Wochentag in New York: Am Nachmittag Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)