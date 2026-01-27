Erste Schätzungen: Albemarle zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Albemarle veröffentlicht voraussichtlich am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

19 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,495 USD gegenüber 0,290 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 17 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,34 Milliarden USD – ein Plus von 9,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Albemarle 1,23 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

21 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,767 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -11,200 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 5,06 Milliarden USD, gegenüber 5,38 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

