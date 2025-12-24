Albertsons Companies Aktie

Albertsons Companies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14YJM / ISIN: US0130911037

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.12.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Albertsons Companies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Albertsons Companies lädt voraussichtlich am 07.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

20 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,682 USD gegenüber 0,690 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten ein Plus von 2,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 19,18 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 18,77 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,14 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,64 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 83,47 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 80,39 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Albertsons Companies Incmehr Nachrichten

Analysen zu Albertsons Companies Incmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Albertsons Companies Inc 14,70 -0,68% Albertsons Companies Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen