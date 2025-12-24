Albertsons Companies Aktie
24.12.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Albertsons Companies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Albertsons Companies lädt voraussichtlich am 07.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
20 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,682 USD gegenüber 0,690 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten ein Plus von 2,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 19,18 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 18,77 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,14 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,64 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 83,47 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 80,39 Milliarden USD im Vorjahr.
