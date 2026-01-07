Erste Schätzungen: Alcoa gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Alcoa veröffentlicht voraussichtlich am 22.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,40 AUD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,17 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 4,99 Milliarden AUD gegenüber 6,10 Milliarden AUD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 18,09 Prozent.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,07 AUD je Aktie, gegenüber 0,390 AUD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 19,28 Milliarden AUD. Im Fiskaljahr zuvor waren 18,47 Milliarden AUD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at