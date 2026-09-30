Alcoa Corporation Registered shs Aktie

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WKN DE: A40HTA / ISIN: AU0000339426

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30.09.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Alcoa gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Alcoa wird sich voraussichtlich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,13 AUD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 57,78 Prozent erhöht. Damals waren 1,35 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Alcoa nach den Prognosen von 7 Analysten 5,43 Milliarden AUD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 22,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,45 Milliarden AUD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 13 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 9,27 AUD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,78 AUD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 21,13 Milliarden AUD umgesetzt werden sollen, gegenüber 20,45 Milliarden AUD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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