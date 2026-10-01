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01.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Alcoa legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Alcoa wird voraussichtlich am 15.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,46 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,880 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Alcoa im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,80 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,91 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 30,61 Prozent gesteigert.
14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,49 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,37 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 14,87 Milliarden USD, gegenüber 13,19 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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