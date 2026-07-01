Alcoa Corporation Registered shs Aktie
WKN DE: A40HTA / ISIN: AU0000339426
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01.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Alcoa präsentiert Quartalsergebnisse
Alcoa wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 16.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,37 AUD. Das entspräche einem Zuwachs von 247,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,970 AUD erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 23,66 Prozent auf 5,67 Milliarden AUD. Im Vorjahresviertel hatte Alcoa noch 4,59 Milliarden AUD umgesetzt.
Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,00 AUD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 6,78 AUD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 21,62 Milliarden AUD, gegenüber 20,45 Milliarden AUD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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