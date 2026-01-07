Erste Schätzungen: Alcoa stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Das sind die Schätzungen der Experten für das anstehende Zahlenwerk von Alcoa.

Alcoa wird sich voraussichtlich am 22.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,901 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,760 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Alcoa in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,61 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 3,28 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 3,98 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,07 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,260 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 12,72 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 12,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at