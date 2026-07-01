Erste Schätzungen: Alcoa veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Diese Kennzahlen sehen Analysten für die Alcoa-Bilanz voraus.

Alcoa wird voraussichtlich am 16.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,31 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Alcoa ein EPS von 0,620 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,04 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 37,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Alcoa einen Umsatz von 2,94 Milliarden USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,62 USD im Vergleich zu 4,37 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 15,21 Milliarden USD, gegenüber 13,19 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at