Erste Schätzungen: Alcon stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Alcon veröffentlicht bald das Zahlenwerk für das abgelaufenen Jahresviertel - die Experten-Prognosen.

Alcon wird sich voraussichtlich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 18 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,604 CHF je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Alcon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,300 CHF in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Alcon in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,31 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 2,20 Milliarden CHF. Im Vorjahresviertel waren noch 2,15 Milliarden CHF in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,75 CHF, gegenüber 1,65 CHF je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 23 Analysten durchschnittlich 8,83 Milliarden CHF im Vergleich zu 8,64 Milliarden CHF im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at