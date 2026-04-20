Alcon Aktie
WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467
|Erwartungen im Überblick
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20.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Alcon zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Alcon lässt sich voraussichtlich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Alcon die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
17 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,638 CHF. Im Vorjahresquartal waren 0,640 CHF je Aktie in den Büchern gestanden.
15 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 4,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,22 Milliarden CHF. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,12 Milliarden CHF aus.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 26 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,69 CHF je Aktie, gegenüber 1,65 CHF je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 24 Analysten durchschnittlich bei 8,69 Milliarden CHF. Im Vorjahr waren 8,64 Milliarden CHF erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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