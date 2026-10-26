Alcon Aktie
WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467
|Vor Quartalsbilanz
|
26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Alcon zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Alcon lädt voraussichtlich am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,717 CHF gegenüber 0,380 CHF im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal soll Alcon im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,24 Milliarden CHF abgeschlossen haben – das erwarten 15 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,09 Milliarden CHF erwirtschaftet worden waren, um 7,11 Prozent gesteigert.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 25 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,86 CHF aus. Im Vorjahr waren 1,65 CHF je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 23 Analysten im Durchschnitt 9,06 Milliarden CHF, nachdem im Vorjahr 8,64 Milliarden CHF in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alcon AG
|
23.10.26
|Schwache Performance in Zürich: SMI notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
22.10.26
|Freundlicher Handel: SLI zum Ende des Donnerstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
22.10.26
|Börse Zürich: Anleger lassen SMI zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
22.10.26
|SIX-Handel SMI verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
|
22.10.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
21.10.26
|Handel in Zürich: SMI im Aufwind (finanzen.at)
|
20.10.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI letztendlich stärker (finanzen.at)
|
20.10.26
|Aufschläge in Zürich: SLI steigt schlussendlich (finanzen.at)
Analysen zu Alcon AG
Aktien in diesem Artikel
|Alcon AG
|62,92
|0,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt dürfte derweil etwas zulegen. An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.