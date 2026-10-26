Erste Schätzungen: Alcon zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Alcon lädt voraussichtlich am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,717 CHF gegenüber 0,380 CHF im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Alcon im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,24 Milliarden CHF abgeschlossen haben – das erwarten 15 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,09 Milliarden CHF erwirtschaftet worden waren, um 7,11 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 25 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,86 CHF aus. Im Vorjahr waren 1,65 CHF je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 23 Analysten im Durchschnitt 9,06 Milliarden CHF, nachdem im Vorjahr 8,64 Milliarden CHF in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at