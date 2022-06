Erste Schätzungen: Aleafia Health informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Aleafia Health wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.06.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2022 abgelaufen ist.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,020 CAD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Aleafia Health nach der Prognose von 1 Analyst 8,2 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 15,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,1 Millionen CAD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Verlust je Aktie von -0,070 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,510 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 34,0 Millionen CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 36,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at