Erste Schätzungen: Alembic Pharmaceuticals legt Quartalsergebnis vor

Alembic Pharmaceuticals wird sich voraussichtlich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 8,66 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 8,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 7,98 INR erwirtschaftet wurden.

Alembic Pharmaceuticals soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,03 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,70 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 34,89 INR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 29,68 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 74,18 Milliarden INR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 65,51 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at