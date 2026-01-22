Erste Schätzungen: Alembic Pharmaceuticals zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Alembic Pharmaceuticals lässt sich voraussichtlich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Alembic Pharmaceuticals die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 8,37 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Alembic Pharmaceuticals 7,01 INR je Aktie eingenommen.

9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 18,70 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 10,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 16,93 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 35,95 INR, während im vorherigen Jahr noch 29,68 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 74,10 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 65,51 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at