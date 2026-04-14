Alerus Financial Aktie
WKN DE: A0YG96 / ISIN: US01446U1034
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Alerus Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Alerus Financial gibt voraussichtlich am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,588 USD aus. Im letzten Jahr hatte Alerus Financial einen Gewinn von 0,520 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 22,82 Prozent auf 73,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 95,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,58 USD je Aktie, gegenüber 0,680 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 304,7 Millionen USD. Im Vorjahr waren 331,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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