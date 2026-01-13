Erste Schätzungen: Alerus Financial stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Alerus Financial veröffentlicht voraussichtlich am 28.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,572 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 340,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,130 USD erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll Alerus Financial mit einem Umsatz von insgesamt 71,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 101,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 29,56 Prozent verringert.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,50 USD, gegenüber 0,830 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 287,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 336,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at