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WKN DE: A0YG96 / ISIN: US01446U1034

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13.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Alerus Financial zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Alerus Financial lässt sich voraussichtlich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Alerus Financial die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,660 USD gegenüber 0,650 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 23,61 Prozent auf 76,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 100,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,02 USD im Vergleich zu 0,680 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 311,1 Millionen USD, gegenüber 331,8 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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