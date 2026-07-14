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WKN DE: A0YG96 / ISIN: US01446U1034

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Alerus Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Alerus Financial öffnet voraussichtlich am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,766 USD gegenüber 0,780 USD im Vorjahresquartal.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 77,0 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 24,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 102,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,00 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,680 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 307,4 Millionen USD, gegenüber 331,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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