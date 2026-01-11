Erste Schätzungen: Alexandria Real Estate Equities mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Alexandria Real Estate Equities wird voraussichtlich am 26.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,247 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Alexandria Real Estate Equities noch -0,380 USD je Aktie verloren.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 20,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 789,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 623,4 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,845 USD je Aktie, gegenüber 1,80 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 3,00 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 3,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

