Erste Schätzungen: Alfa Laval AB öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Alfa Laval AB wird voraussichtlich am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 5,80 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,94 Prozent erhöht. Damals waren 4,96 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Alfa Laval AB in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,41 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 18,75 Milliarden SEK im Vergleich zu 18,31 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

18 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 21,21 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 17,88 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 69,26 Milliarden SEK, gegenüber 66,95 Milliarden SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

