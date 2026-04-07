Alfa Laval AB Aktie

Alfa Laval AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577335 / ISIN: SE0000695876

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Alfa Laval AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Alfa Laval AB wird voraussichtlich am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,96 SEK. Im Vorjahresquartal waren 4,82 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 12 Analysten von einem Zuwachs von 1,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 16,72 Milliarden SEK gegenüber 16,47 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 18 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 21,93 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 20,01 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 71,74 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 69,67 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Alfa Laval AB

mehr Nachrichten

Analysen zu Alfa Laval AB

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alfa Laval AB 47,91 0,15% Alfa Laval AB

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter steigende Ölpreise: ATX in Grün -- DAX wenig bewegt -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich nach dem langen Osterwochenende freundlich. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen