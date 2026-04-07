Erste Schätzungen: Alfa Laval AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Alfa Laval AB wird voraussichtlich am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,96 SEK. Im Vorjahresquartal waren 4,82 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 12 Analysten von einem Zuwachs von 1,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 16,72 Milliarden SEK gegenüber 16,47 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 18 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 21,93 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 20,01 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 71,74 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 69,67 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at