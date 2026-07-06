Alfa Laval AB Aktie

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WKN: 577335 / ISIN: SE0000695876

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06.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Alfa Laval AB vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Alfa Laval AB präsentiert in der voraussichtlich am 21.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 5,56 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Alfa Laval AB 4,87 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Alfa Laval AB in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,56 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 17,92 Milliarden SEK im Vergleich zu 16,82 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 18 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 22,48 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 20,01 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 72,10 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 69,67 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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