Alfa Laval AB Aktie
WKN: 577335 / ISIN: SE0000695876
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12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Alfa Laval AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Alfa Laval AB stellt voraussichtlich am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
13 Analysten schätzen, dass Alfa Laval AB für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,66 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 5,53 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Alfa Laval AB soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,71 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 14 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,24 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
19 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 22,09 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 20,01 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 73,88 Milliarden SEK, gegenüber 69,67 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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