Erste Schätzungen: Alfa Laval Un gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Alfa Laval Un veröffentlicht voraussichtlich am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 12 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,586 USD. Dies würde einem Zuwachs von 17,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Alfa Laval Un 0,500 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,35 Prozent auf 1,89 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Alfa Laval Un noch 1,74 Milliarden USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,38 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,04 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,60 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 7,10 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at