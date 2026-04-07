Erste Schätzungen: Alfa Laval Un legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Alfa Laval Un öffnet voraussichtlich am 22.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,549 USD gegenüber 0,450 USD im Vorjahresquartal.

Alfa Laval Un soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,84 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 17 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,39 USD, gegenüber 2,04 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 7,81 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 7,10 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at