Alfa Laval AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh Aktie
WKN DE: A2N9XD / ISIN: US0153931011
|
12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Alfa Laval Un präsentiert Quartalsergebnisse
Alfa Laval Un wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,579 USD gegenüber 0,580 USD im Vorjahresquartal.
Alfa Laval Un soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,91 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 14 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,26 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,04 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,56 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 7,10 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alfa Laval AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
|
06:21
|Erste Schätzungen: Alfa Laval Un präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.07.26
|Ausblick: Alfa Laval Un legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
06.07.26
|Erste Schätzungen: Alfa Laval Un gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
21.04.26
|Ausblick: Alfa Laval Un legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Alfa Laval AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.