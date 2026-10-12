Alfa Laval AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh Aktie

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WKN DE: A2N9XD / ISIN: US0153931011

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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Alfa Laval Un präsentiert Quartalsergebnisse

Alfa Laval Un wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,579 USD gegenüber 0,580 USD im Vorjahresquartal.

Alfa Laval Un soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,91 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 14 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,26 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,04 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,56 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 7,10 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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