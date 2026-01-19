Alfa Laval AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh Aktie
Erste Schätzungen: Alfa Laval Un zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Alfa Laval Un wird voraussichtlich am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,626 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,460 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz gehen 12 Analysten von einem Zuwachs von 19,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,03 Milliarden USD gegenüber 1,70 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,29 USD, gegenüber 1,69 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 7,47 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 6,33 Milliarden USD generiert wurden.
