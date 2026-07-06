Erste Schätzungen: Alfa SAB de C A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Alfa SAB de C A wird voraussichtlich am 21.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,017 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Alfa SAB de C A 0,040 MXN je Aktie eingenommen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 2,47 Milliarden USD für Alfa SAB de C A, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 44,88 Milliarden MXN erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,071 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,54 MXN je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,02 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 177,85 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at