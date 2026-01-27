Erste Schätzungen: Alfa SAB de C A präsentiert Quartalsergebnisse

Alfa SAB de C A wird voraussichtlich am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,014 USD gegenüber -1,130 MXN im Vorjahresquartal.

Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 2,47 Milliarden USD, was einem Umsatz von 44,07 Milliarden MXN im Vorjahresviertel gegenübersteht.

10 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,059 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,040 MXN je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 9,51 Milliarden USD, gegenüber 163,24 Milliarden MXN im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at