Erste Schätzungen: Alfresa präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Alfresa wird voraussichtlich am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 65,45 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 62,60 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 3,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 832,85 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 805,97 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 181,73 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 147,54 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 3.090,80 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 2.961,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

