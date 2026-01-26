Alfresa Holdings Aktie

Alfresa Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912620 / ISIN: JP3126340003

26.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Alfresa präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Alfresa wird voraussichtlich am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 65,45 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 62,60 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 3,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 832,85 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 805,97 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 181,73 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 147,54 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 3.090,80 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 2.961,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Alfresa Holdings Corp

Analysen zu Alfresa Holdings Corp

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Alfresa Holdings Corp 2 593,00 0,99% Alfresa Holdings Corp

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen im Minus
An den Börsen in Fernost geht es am Montag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

