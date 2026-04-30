Erste Schätzungen: Alfresa zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Alfresa präsentiert in der voraussichtlich am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 34,67 JPY gegenüber 9,68 JPY im Vorjahresquartal.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,54 Prozent auf 737,46 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 698,73 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 202,74 JPY aus, während im Fiskalvorjahr 147,54 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3.100,55 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 2.961,05 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at