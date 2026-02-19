Algonquin Power & Utilities Aktie

Algonquin Power & Utilities für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YDAV / ISIN: CA0158571053

19.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Algonquin Power Utilities legt Quartalsergebnis vor

Algonquin Power Utilities lässt sich voraussichtlich am 06.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Algonquin Power Utilities die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,046 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,330 CAD je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 606,8 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 815,5 Millionen CAD erzielt wurde.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,318 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -2,600 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 2,41 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 3,14 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at

