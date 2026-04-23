Erste Schätzungen: Algonquin Power Utilities öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Algonquin Power Utilities präsentiert in der voraussichtlich am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,114 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,180 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 713,7 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 989,9 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,362 USD im Vergleich zu 0,310 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 2,55 Milliarden USD, gegenüber 3,36 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at