Algonquin Power & Utilities Aktie
WKN DE: A0YDAV / ISIN: CA0158571053
|
23.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Algonquin Power Utilities öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Algonquin Power Utilities präsentiert in der voraussichtlich am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,114 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,180 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 713,7 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 989,9 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,362 USD im Vergleich zu 0,310 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 2,55 Milliarden USD, gegenüber 3,36 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Algonquin Power & Utilities Corp
|
06:21
|Erste Schätzungen: Algonquin Power Utilities öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.03.26
|Ausblick: Algonquin Power Utilities öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.02.26
|Erste Schätzungen: Algonquin Power Utilities legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
06.11.25
|Ausblick: Algonquin Power Utilities veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Algonquin Power & Utilities Corp
Aktien in diesem Artikel
|Algonquin Power & Utilities Corp
|5,34
|0,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg und Ölpreisanstieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt pendelte im Donnerstagshandel um die Nulllinie, während der deutsche Leitindex tiefer tendierte. Die Wall Street bewegt sich seitwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag in Rot.