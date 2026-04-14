Align Technology Aktie

Align Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 590375 / ISIN: US0162551016

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14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Align Technology gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Align Technology wird voraussichtlich am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,30 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 81,10 Prozent erhöht. Damals waren 1,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Align Technology in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,40 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 1,02 Milliarden USD im Vergleich zu 979,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 11,28 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 5,65 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,18 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,03 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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