Erste Schätzungen: Align Technology gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Align Technology öffnet voraussichtlich am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,79 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 257,69 Prozent erhöht. Damals waren 0,780 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,17 Prozent auf 1,01 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 995,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

16 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 11,26 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 5,65 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,15 Milliarden USD, gegenüber 4,03 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at