Erste Schätzungen: Align Technology legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Align Technology äußert sich voraussichtlich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 15 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,97 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Align Technology noch 1,39 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 12 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,83 Prozent auf 1,03 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 995,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,18 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 5,62 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 4,02 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 4,00 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

