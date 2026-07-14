Erste Schätzungen: Align Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Align Technology wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 16 Analysten von einem Gewinn von 2,62 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,72 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Align Technology in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,04 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 1,05 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 11,37 USD, gegenüber 5,65 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 4,18 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,03 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at