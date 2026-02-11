Alignment Healthcare Aktie

Alignment Healthcare für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QSBM / ISIN: US01625V1044

11.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Alignment Healthcare legt Quartalsergebnis vor

Alignment Healthcare wird voraussichtlich am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,154 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,75 Prozent erhöht. Damals waren -0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 43,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,00 Milliarden USD gegenüber 701,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,102 USD, gegenüber -0,670 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 3,94 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 2,70 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

