Erste Schätzungen: Alignment Healthcare präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Alignment Healthcare wird voraussichtlich am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,007 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,050 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,22 Milliarden USD – ein Plus von 31,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alignment Healthcare 926,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,131 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,000 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 5,18 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 3,95 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at