Alignment Healthcare Aktie
WKN DE: A2QSBM / ISIN: US01625V1044
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16.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Alignment Healthcare präsentiert Quartalsergebnisse
Alignment Healthcare wird voraussichtlich am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 0,129 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Alignment Healthcare in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,70 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 1,31 Milliarden USD im Vergleich zu 1,02 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,191 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5,19 Milliarden USD, gegenüber 3,95 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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