Erste Schätzungen: Alimak Group AB präsentiert Quartalsergebnisse

Alimak Group AB wird sich voraussichtlich am 17.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten schätzen, dass Alimak Group AB für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,86 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,74 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 1,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,77 Milliarden SEK gegenüber 1,79 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 7,52 SEK je Aktie, gegenüber 5,71 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 6,98 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 6,87 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at